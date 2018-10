Fjelljom-medlem fekk minnepris

Nyhende

Audhild Flaktveit Moxnes sin minnepris 2018 er tildelt 16 år gamle Åsmund Arnesen Farstad frå Volda.

Prisen, som er på 15.000 kroner, vart delt ut på Vestlandskappleiken på Voss laurdag 27. oktober.

Åsmund er ein kunnskapssøkjande musikar som tek initiativ til å lære og arbeider hardt for å nå måla sine. Han spelar både hardingfele og fele og er aktiv medlem i Spelemannslaget Fjelljom (fele og hardingfele).

Prisvinnaren har for det meste hatt Jorun Marie Kvernberg, Arne Sølvberg og Britt Pernille Frøholm som lærarar på hardingfele, i slåttetradisjonen frå Nordfjord og Sunnmøre. Han har hatt fine plasseringar på Fylkeskappleiken i Sogn og Fjordane dei siste åra, i fele/ hardingfele. I 2018 fekk han 1. og 2. plass, fele/ hardingfele, på Fylkeskappleiken i Møre og Romsdal. Her har han fleire gode resultat både i solospel og med grupper som han har leia. I 2017 vann Åsmund Draumestipendet for si allsidige interesse for musikk og som utøvar.

Åsmund har ei eiga og spesiell interesse for folkemusikken, og går no første året på musikklinja på Volda vidaregåande skule. Årets prisvinnar er talentfull, flittig og engasjert, og har hatt ei svært positiv utvikling som hardingfeleutøvar dei siste åra. Vi ser fram til å fylgje prisvinnaren vidare, skriv juryen.

Formålet med minneprisen er å oppmuntre unge lovande utøvarar på hardingfele frå Vestlandet. Prisen er etablert til minne om Audhild Flaktveit Moxnes som var aktiv utøvar på hardingfele og dansa folkedans. Audhild omkom i ei trafikkulukke i Bergen 19. mars 2004, berre 17 år gamal.