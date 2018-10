Kandidat til fylkeskulturprisen 2018

Nyhende

– Forslaga representerer mange kulturområde og syner stor breidde i kulturarbeidet i fylket, skriv Sogn og Fjordane fylkeskommune i ei pressemelding. Stryn Ping Club er først og fremst kjend for å arrangere Oktoberfest i Stryn sentrum kvar haust, og ikkje minst for å dele ut pengar til lag og organisasjonar i Stryn og Hornindal. I haust gav dei ein sjekk på heile 160.000 kroner til lyssetting av Per Bolstad plass.

Blant dei andre kandidatane til fylkeskulturpris finn vi Terje Sølvberg og Helge Hjelle frå Vågsøy, Jan Ketil Smørdal og Stig Høynes frå Eid og Ten Sing rørsla i Sogn og Fjordane.

Hovudutval for kultur gjer vedtak om kven som skal få prisen i sitt møte 20. november.