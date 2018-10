Ser fram til folksam kinodag

Nyhende

Stryn kino førebur no årets høgdepunkt for store og små filmentusiastar.

– På Den store kinodagen skal vi sende om lag 12 timar med kinofilm frå føremiddag til midnatt. Vi har eit variert filmprogram med barnefilmar, musikalar, krim/thriller, action og skrekkfilm, seier kulturhusleiar Kåre Bruvoll Alme.

Dette står på plakaten: barnefilmen Kutoppen, familiefilmen Nøtteknekkeren, musikalen Mamma Mia-Here We go again, krim med Bad times at the El Royale, Morda i Kongo og grøssaren The Nun til slutt.

I kulturhuset blir det ulike aktivitetar for dei minste, blant anna teikning.

– Vi har og teke vare på alle filmplakatar frå kinoåret som vi vil dele ut på laurdag. Vi gler oss til ein dag med mykje folk og kino til halv pris. For dei som ikkje har tolmod til å sitje og sjå film heile dagen, vil også symjehallen vere open til vanleg tid. Vi kjem også til å lodde ut ein del premiar på sosiale medium, fortel Kåre Bruvoll Alme i kulturhuset.