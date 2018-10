Tapt veddemål gav ny sveis

Nyhende

Før kampen mot Selje førre veke inngjekk trenar for Stryn jenter 14, Daniel Øien, eit veddemål med spelarane sine.

– Dersom de slår Selje med minst to mål, ja då skal de få gjere kva de vil med håret mitt.

Jentene let seg sjølvsagt ikkje be to gonger, og med ekstra motivasjon vann dei til slutt 4–1. Dermed var det fram med hårklipparen etter treninga måndag, og jentene viste ingen nåde då dei forma den nye «sveisen» på trenaren.

Daniel sjølv tok det heile med fatning, og han hadde sikra seg ein klausul om at barbermaskina skulle stå på minimum 3 mm. Då jentene spurde om dei fekk ta augebryna så var svaret eit kontant nei. Men han angra ikkje på veddemålet: – Vi vann jo kampen mot Selje!