Artistlista er klar

Nyhende

Artistane til dansegallaen i Honndalshallen neste år er klar. Nokre artistar har vore med før, andre kjem til Hornindal for første gong.

For sjette år på rad arrangerer Hornindal IL fotballgruppa og friidrettsgruppa dansegalla i Honndalshallen. 23. og 24. august neste år er det artistane frå Steinar Engelbrektsson Band, Dænsebændet, Holidays (Sverige) og Ingemars som skal sørge for at det danseglade publikummet igjen strøymer til Hornindal, skriv arrangøren i ei pressemelding.

Showtelt i sentrum

Irene Lødemel og Sverre Leivdal frå arrangørane er godt fornøgde med musikken som er booka til neste år dansegalla. Dei kan opplyse om at både Dænsebændet frå Snertingdal og svenske Holidays gjestar Honndalshallen for første gong, medan Ingemars og Steinar Engelbrektsson Band har vore med fleire gongar tidlegare.

På dagtid laurdag blir det showtelt i sentrum, og dei fleste av orkestera har lova å bidra i teltet, så her blir det ei fullpakka helg for dei som kjem til Hornindal denne helga, avsluttar Lødemel og Leivdal i pressemeldinga.