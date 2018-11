- Positive til turisme

Nyhende

– Noko av det mest interessante er at dei som bur i område med mykje turisme, også er mest opptatt av den positive betydninga av turismen, seier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge i ei pressemelding.

Blant spørsmåla i undersøkinga "Nordmenns syn på turisme 2018" var korleis ein oppfatta talet på turistar til Norge i dag. Om lag halvparten av dei spurde opplever at turistvolumet i Norge generelt, så vel som der dei bur, er "akkurat passe". Tre av ti meiner det er for lågt, ein av ti meiner det er for høgt.

Resultata viser at det er i område som allereie har stor pågang at det er eit ønske om fleire gjester. 12 prosent i Nord-Norge synest det er for få turistar i dag, og i Fjord-Norge svarer åtte prosent det same.

Samtidig er det også i Fjord-Norge (6 prosent) og i Nord-Norge (8 prosent) at flest har svart at det er altfor mange turistar.

– Dei trekkjer gjerne fram at det til dømes bidrar til arbeidsplassar og større omsetting av lokalt mat. Samtidig er dei i større grad enn resten av befolkninga klar over baksida av medaljen. Bebuarane her peikar på trafikale utfordringar og slitasje på naturen.

Og fire av ti i pressområda meiner turistane tar seg til rette, seier Holm.

Døme på slike pressområde er Geiranger, Bergen, Stryn og Svalbard.

Den regionen som ønsker seg fleire turistar, er Austlandet utanfor Oslo og Akershus. Her svarer 13 prosent at det er altfor få turistar og heile 32 prosent av dei spurde synest det er litt for få. Mest tilfreds med talet på turistar er innbyggjarar i Trøndelag og Oslo/Akershus

(©NPK)