Tre kandidatar innstilte til fylkes- kulturprisen

Nyhende

Innstillingsnemnda for fylkeskulturprisen har no innstilt tre kandidatar til prisen:

- Idretten i Sogn og Fjordane v/Sogn og Fjordane idrettskrins for alt frivillig arbeid som blir lagt ned og betydinga dette har for fylket.

- Teaterfestivalen i Fjaler for å presentere scenekunst av høg kunstnarleg kvalitet med relevans for både bygda og teatermiljøet i Norge og å auke mangfaldet av teatertilbod i Sogn og Fjordane.

- NRK Sogn og Fjordane for å ha vore med å bygge ein felles identitet knytt til fylket som kulturelt- og geografisk område, for formidling av nynorsk språk og identitet og for engasjement for lokal musikk og lokale artistar.

Stryn Ping Pong Club og dei andre nordfjordkandidatane (Terje Sølvberg/Helge Hjelle og Jan Ketil Smørdal) nådde ikkje opp.

Prisen vert delt ut på fylkestinget i desember.