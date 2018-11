Nye Hornindal skule reiser seg

Nyhende

Torsdag morgon vart dei første veggane på nybygget ved Hornindal skule reist. Veggane av massivtre vert monterte fortløpande og framdriftsplanen tilseier tett tak før jul.

Øystein Ljøen, dagleg leiar i HT Bygg Hellesylt AS fortel at veggane som no vert monterte er dei innvendige veggane, altså det som vert miljøet inne i klasseromma.

- Vi skal henge på isolasjon på utsida og deretter fasadeplater. Arbeidet går fortløpande. veggar og etasjeskille kjem snart. Deretter taket slik at vi får tett bygg til jul, seier Ljøen.

Bygget har ei grunnflate på mellom 500 og 600 kvadratmeter og eit totalt bruksareal på ca 1.100 kvm fordelt på to etasjar. Kontrakta er ferdig bygg innan 1. oktober neste år.

- Hvis vi greier skulestart, så greier vi det. Men vi kom seinare i gang enn planlagt fordi vi måtte omprosjektere ein god del før oppstart. Bygget vart flytta litt og er blitt litt større, samtidig som politikarane sitt val av massivtre kravde endra planar, fortel Ljøen.