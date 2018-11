Samarbeid om barnehageplass

Nyhende

Hornindal kommune har motteke to søknader om barnehageplass for barn busette i Stranda kommune.

I svaret frå Hornindal skriv barnehagestyrar Anita Kristin Olsen at dei ynskjer å få ei avklaring frå Standa kommune om det er ynskjeleg å inngå ei samarbeidsavtale knytt til barnehageplass i Hornindal for born busette i Standa. Olsen stiller seg til rådvelde for ytterlegare opplysningar. Etter at Stranda har svart på dette, vil ein ta stilling til slik avtale.

Hornindal kommune vil med samarbeidsavtale leggje til grunn eit refusjonskrav som tek utgangspunkt i netto driftsutgifter per barnehageplass. Eventuelle ekstra utgifter knytte til spesialpedagogiske tiltak, skal dekkjast av Stranda kommune. Hornindal ynskjer å kome tilbake med nærare detaljer dersom Stranda vil inngå slik samarbeidsavtale.