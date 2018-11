Stor jubileumssending

Nyhende

7. og 8. desember blir det festsendingar frå Radio Stryn når lokalradioen feirar 30-årsjubileum.

Feiringa tek til fredag ettermiddag med blanda program frå alle driftsår sidan ein sped oppstart i 1987, og fast etablert i 1988. Utover i dei små timane kan lyttarane også få med seg retro-klipp. Laurdag vert ein dag med gjestar i ulike aldrar som får mimre om 30 år med lokalradio, og om kvelden vert det jubileumsbingo.

– Det er ekstrabingo, så torsdagsbingoen går som vanleg, forsikrar Ove André Aarskog, som er marknadssjef i Fjordingen og som har ansvar for det praktiske arbeidet med radiosendingane.

Minne

Mange har eit forhold til Radio Stryn, og spesielt bingosendingane kvar torsdag er populært. Då sit somme åleine medan andre brukar bingoen til å samle vener til sosialt treff og spel. Det sit også mange rundt i området som sjølv har vore involverte i ulike sendingar, eller har trivelege minne frå tida då dei gjorde ein innsats for lokalradioen.

Folk har positivt stilt opp i styret, somme har teke på seg jobb som teknikarar og andre har vore programskaparar. Radio Stryn har faktisk vore eit springbrett med god trening for fleire som seinare har fått karriere i regionale og landsdekkjande medium.

– Har du gode minner frå tida med Radio Stryn så kom til oss med dei, er oppfordringa frå Ove André Aarskog til alle.

Historie

Arne P. Sunde (74 år) er ein av veteranane i radioen. Han er eit oppkome av historier frå starten av lokalradioen og fram til i dag. I midten av denne månaden kjem Stryn historielag med årsskriftet sitt. I denne utgåva står Sunde bak forteljinga om Radio Stryn sitt 30-årsjubileum og klipp frå alle år med sendingar.

Kven veit

Når vi ber Arne P. Sunde om å velje eit program han har gode minne frå, hugsar han spesielt godt ein programserie med tittelen «Kven veit?». Dette var eit spørjeprogram for skulane i Hornindal og i Stryn, med 16 lag frå 14 skular. Hornindal skule og Tonning skule stilte kvar med to lag. Det vart i alt 19 sendingar over halvanna time kvar gong og med totalt 280 spørsmål. Det var Markane skule som vann med Antonie Karete Haugen Kongsvik, Roar Nybø og Endre Holen på laget. Premien var ei reise til Oslo og NRK-programmet med tittelen «Fem på».