Opnar barnehagar i sommar

Nyhende

Stryn kommune har fått mange innspel om sommaropne barnehagar.

– Vi har mange arbeidstakarar som jobbar i turnus og i turistnæringa. Det er mange familiar som slit med å få kabalen til å gå opp når kommunale barnehagar er stengde. Dette er ei kjempeutfordring, sa Sven Flo i møtet med mange småbarnsforeldre. Han kom med gledeleg melding om at dette vil administrasjonen i Stryn gjere noko med.

Når vi spurde om budsjettbehandlinga kan setje ein stoppar for planane, svarte Flo: – Dette trur eg ikkje nokre politikarar vil gå imot.

Prøve

Administrasjonen legg opp til eit prøveprosjekt med ope inntil to veker sommaren 2019. Dette kan lette kvardagen for småbarnsforeldre, spesielt for tilsette i turistnæringa.

– Vi kan ikkje ha alle kommunale barnehagar opne, sa ordføraren. Kva barnehagar som skal ha sommarope, er ikkje klarlagd, men kartlegging av behovet skal gjerast.

Sven Flo er glad for engasjerte innbyggjarar som kjem med innspel. Han seier kommunen er avhengig av dei unge, og at kommunen tapar terreng i folketalsutvikling dersom unge barnefamiliar må flytte.

– Vekst og utvikling gjeld også for å oppretthalde skulane våre. Vi får teste og sjå om prosjektet fungerer og om foreldre er interesserte i å bruke dette tilbodet, sa Sven Flo. Han oppmodar om å bruke foreldrerådet til innspel slik at kommunen får ein god dialog med ulike foreldregrupper.

Glad

– Dersom det syner seg av behovet er der, trur eg dette kan bli eit permanent tilbod, kunne ordføraren seie. Dersom tilbodet vert ein suksess og behovet er større enn prøveprosjektet med kortare stenging av barnehagar, kan det òg bli utvida.

Jolanta Daruline var glad for meldinga frå Sven Flo. Ho og mannen Mindaugas Darulis er innflyttarar med tre born i skule og barnehage. Jolanta jobbar i omsorgssektoren og Mindaugas som elektrikar hos Stryn Elektro.

– Ikkje alle kan ha ferie når barnehagane er stengde og vi kan berre ha tre samanhengande ferieveker, sa Jolanta. Som mange andre har dei ikkje besteforeldre eller andre nære slektningar som kan hjelpe til. No trur ho familien får ein enklare sommar.