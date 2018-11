Slik er E39 tenkt i indre Nordfjord

Statens vegvesen har no lagt fram forslag til kommunedelplan med konsekvensutgreiing for E39 Byrkjelo–Grodås. Kommunedelplanen ligg ute til offentleg ettersyn, og eventuelle merknadar eller innspel må sendast til Statens vegvesen innan 21. januar 2019. Plandokument og illustrasjonar kan ein finne på Statens vegvesen sine nettsider, servicekontoret på kommunesentera i Gloppen, Stryn og Hornindal og på heimesidene til kommunane. Det blir også arrangert kontordagar og opne møte i kommunane for å informere om planen. I Hornindal er det møte onsdag, på Byrkjelo torsdag og i Stryn vert det informasjonsmøte torsdag 29. november.