Toppdirektørane i Vestland fylke er klare

Nyhende

– Eg er glad for å kunne presentere ei fagleg sterk og solid leiargruppe, som skal bidra til å få Vestland fylkeskommune i drift på ein god måte. Digitalisering og den raske endringstakten i samfunnet utfordrar oss, og den nye leiargruppa skal bidra til å gi oss det innovative løftet som vi treng. Kompetanse, samarbeidseigenskapar og utviklingskraft har vore dei fremste kvalitetane som vi har sett etter i rekrutteringsprosessen, og eg er trygg på at den gruppa som vi no har fått har dette i fullt monn, seier prosjektleiar Rune Haugsdal i ei pressemelding.

Dei sju fylkesdirektørane i Vestland fylkeskommune skal leie fem fagavdelingar og to stabsavdelingar.

Direktør for organisasjon og økonomi er Ingrid Holm Svendsen (49) med arbeidsstad i Bergen.

Direktør for strategisk utvikling og digitalisering er Paal Fosdal (57) med arbeidsstad i Leikanger.

Direktør for infrastruktur og veg er Dina Lefdal (53) med arbeidsstad i Leikanger.

Direktør for mobilitet og kollektivtransport er Håkon Rasmussen (54) med arbeidsstad i Bergen.

Direktør for opplæring og kompetanse er Bjørn Lyngedal (58) med arbeidsstad i Bergen.

Direktør for innovasjon og næringsutvikling er Bård Sandal (51) med arbeidsstad i Bergen.

Direktør for kultur, idrett og inkludering er Per Morten Ekerhovd (50) med arbeidsstad i Førde.

Det er dermed tilsett seks menn og to kvinner. Desse søkte på stililngane.

(©NPK)