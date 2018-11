Nyhende

I løpet av dei siste vekene har tre bestemødrer teke kontakt Over telefonen til Fjordingen. Alle har same hjartesukk: dei ønskjer slutt på å skyte opp rakettar etter den koselege opninga av julegata i Stryn.

Over telefonen 1:

Fjordingen har fått inn eit lite hjartesukk som gjeld julegateopninga i Stryn sentrum.

– Eg ser at det også i år er planar om å sende opp rakettar etter julegateopninga i Stryn. Eg skulle ønske at dei ville slutte med dette, sidan det ikkje høyrer heime på ei koseleg tenning av julegrana. Dei minste borna blir redde av dei høge smella, og ein del vel å halde seg heime på grunn av rakettane som har vore siste par åra, seier ei bestemor frå Stryn sentrum, som håpar arrangørane vil gå tilbake til slik det var før. Spar heller rakettane til nyttårsaftan, oppfordrar ho.

Over telefonen 2:

– Eg er så einig med «bestemor frå Stryn sentrum», som over telefonen i Fjordingen ville ha slutt på rakettoppskyting etter julegateopninga i Stryn. Fyrverkeri og «nyttårsrakettar» høyrer nyttårsaftan til! Det har ingenting med ei koseleg tenning av julegrana å gjere. Det tek rett og slett glansen av nyttårsaftan. Men det blir vel for lenge å vente for mange.

Laurdag 10. november var eg og handla på ein butikk i Stryn, og som vanleg gjekk eg forbi korga av gode varer med dårleg eller utgått dato, der finn eg ofte «kupp»! Der lyste det mot meg frå ein juleraud halv brunost frå Tine: "GOD JUL". Julebrunost, krydret og søt, men utgått på dato, den var nemleg best før: 30.10.2018!. Eg kjøpte han ikkje, ikkje på grunn av datoen, brunost brukar ha lang levetid, men eg tenkte : «Der går grensa». I min kalender har vi aldri byrja å tenkje på jula før Allehelgensdag og farsdag. Blir det for lenge å vente på jula og?

(Eg meiner ikkje å henge ut butikken for eg veit at dei store kjedene bestemmer! ) Men når julestjernene, kakemennene, pepparkakene og julebrusen kjem i butikkane i oktober då blir eg rett og slett lei meg. Eg er gjerne litt rar for eg «diggar» oktober, november og advent før jula kjem, seier Anne Margrete Tonning, bestemor på Tonning.

Over telefonen 3:

Her er ei bestemor til som har noko på hjartet.

- Har eit forslag om at dei pengane som skulle brukast på rakettar på opninga av julegata, kunne brukast til eit juletre i parken ved sjukeheimen. Det ville vere til lenger glede for bebuarar og folk som bur og ferdast ikring. Kanskje eit lite tre i den vesle parken nedanfor sjukeheimen óg. Blir det for lite pengar er eg sikker på at handelsstanden stiller opp med det resterande. Eg er spent, seier ho.