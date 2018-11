Har flytta middagsservering til ettermiddagen

Nyhende

Hornindal omsorgssenter har flytta tidspunktet for servering av middag frå midt på dagen til ettermiddag. Endringa vart gjennomført frå måndag, etter at temaet først vart teke opp i det årlege brukar- og pårørandemøtet, fortel Hornindal kommune på si heimeside.

Forslaget om å flytte tidspunktet for middagsservering vart positivt motteke, og avhengig av avdeling er serveringstidspunkta no sett til kl 15.30 og 16.00. Kveldsmat vert som følgje av dette servert mellom klokka 19 og 20, og det er og høve for seinkvelds etter behov, skriv sjef for omsorgssenteret, Ragnhild Aarflot Kalland.