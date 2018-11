– Tilbragte sommarferiane i Stryn

Nyhende

Cathrine Breidablik er ikkje den einaste med bakgrunn frå Stryn i Sambandsbataljonen i Bardufoss.

Oberstløytnant Pål Svarstad har sjølv røter frå Stryn, og syntest det var moro å oppdage at den dyktige soldaten var herfrå.

– Eg høyrde at et var ei i troppen som hadde ei dialekt eg var kjend med frå før. Så eg måtte spørje kvar ho var frå, seier han.

– Eg tilbragte nemleg store deler av alle somrane i oppveksten i Stryn. Far min er frå Stryn, og eg var store deler av sommarferiane på slektsgarden på Svarstad i oppveksten.

Då han vart gammal nok hadde han også sommarjobb her.

– Eg hadde sommarjobb hos onkelen min på PreTre. Så eg har utruleg mange gode minne frå Stryn, seier Svarstad.

– Eg har til og med spelt fotball for Markane IL. Søskenbarnet mitt var ivrig fotballspelar, så eg vart med og spelte treningskampar for Markane.

– Kva spelte du då, det var vel gjerne forsvar?

– He he, vi bytta litt på det. Eg spelte vel både midtbane og forsvar. Det var mest for moro!