Fotballkrinsen heidra Tjellaug

I helga var fotballfamilien i fylket samla til Miljøhelg i Førde. I samband med den årlege prisutdelinga fekk stryningen Jon Terje Tjellaug utmerkinga Årets trenar aldersbestemt.

- Eg må sjølvsagt takke Stryn fotball for at dei nominerer meg og set pris på den innsatsen ein legg ned. Samtundes motiverer det for framtidig innsats i det gode miljøet som er i fotballen i Stryn, seier Tjellaug.

Det er nok mange i fotballmiljøet i Stryn som stiller seg bak den prisen. Det syner også reaksjonane på Facebook, der kommentaren "vel fortent" går hyppig att.

- Kor mykje tid brukar du på fotball ei gjennomsnittleg veke? spør vi Tjellaug.

- Det variere nok, alt etter heime- og bortekamper. Eit snitt på ti timar er det i allefall.

Stryn fekk også prisen Beste arrangørklubb damer tredjedivisjon. I tillegg fekk Per Ole Tenden og Trond Leirgulen blå diplom for lang og tru teneste som trenarar, ei utmerking som krev engasjement i åtte år eller meir.