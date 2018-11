Språkforskar: Kj-lyden kan ende som rein s

Nyhende

Mange steglar når nokon seier "skjino", "skjole" og "skjøyre", men om eit par generasjonar eller tre kan det vere innarbeidd og vanleg, trur dei som forskar på språk. Språkvitar Olaf Husby ved NTNU i Trondheim trur språkendringa etter det kan komme til å halde fram i retning av ein enkel s-lyd.

– Skj-lyden er vanleg i språk over heile verda, men s-lyden er nok enda vanlegare. Så den neste sannsynlege utviklinga kan vere at vi byrjar å seie "sino" i staden for kino og "skjino", seier Husby til [URL]NRK;https://www.nrk.no/kultur/sprakforsker-om-skj_kj-lyden_-kan-ende-med-at-vi-bare-sier-_s_-1.14297342[/URL].

Forenkling frå barnespråk

Påverking frå andre språk verkar inn på slike uttale-endringar, men barnsleg forenkling kan òg forplante seg frå barn til vaksne, forklarer Husby.

– Viss mange nok barn beheld ei forenkling og formidlar henne vidare til sine barn igjen, får vi ei impulsiv språkendring. Det er nok det er som er i ferd med å skje no ved at også foreldre byrjar å seie "skjøtt" og "skjære", seier han.

– Ingen teikn på s-skifte no

Språkforskar Jan Kristian Hognestad ved Universitetet i Stavanger er einig i at forenklingar i barnespråk kan gi ein peikepinn om kva som over tid kan skje med vaksenspråket, men ser ingen teikn på at vi kan vente ein overgang til s-lyd no.

– Vi høyrer ungar som verken seier "ikkje" eller "isje", men "isse", altså at dei rett og slett skiftar ut både kj- og skj-lyden. Likevel er det ikkje noko som tyder på at ei slik endring skulle vere i gang i norsk no, seier Hognestad til NRK.

I ei uhøgtidleg undersøking NRK har gjort, meinte 80 prosent at det er eit problem at unge ikkje lenger klarer å skilje mellom skj- og kj-lydane.

Bildetekst td5ff7e1:

Mykje tyder på at den vanlege uttalen av "kjøtt" om eit par generasjonar kan vere "skjøtt". På enda lengre sikt kan det hende vi kallar det "søtt", trur språkforskar. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / NPK