Dyrepolitiet lagt til Florø

Nyhende

I fjor haust blei det vedteke at også Hordaland, Sogn og Fjordane, Oppland og Hedmark skulle få eigne politieiningar som etterforskar kriminalitet mot dyr. Frå før har Østfold, Rogaland og Trøndelag eit slikt dyrepoliti.

Dyrepolitiet i Vest politidistrikt skal ha ei avdelinga med ein jurist og to etterforskarar med kontorplass i Sogn og Fjordane. Det var lagt opp til at juristen skulle vere i Florø og etterforskarane skulle ha kontorplass i Florø. No blir Florø kontorstad også for etterforskarane, fordi det ikkje er plass til dei på lensmannskontor i Førde, skriv Firda.

– Det er stor interesse og mange gode søkjarar til dei to stillingane som etterforskar. Eg er ikkje så opptatt av plassering. Dette er mobile stillingar og dei skal reise rundt i Sogn og Fjordane og Hordaland på kontrollar saman med Mattilsynet, seier Helge Stave til avisa. Han er leiar for felles eining for etterforsking og etterretning i Vest politidistrikt.

Avdelinga skal jobba i heile Vest politidistrikt, som dekkjer 54 kommunar i Hordaland og Sogn og Fjordane.

