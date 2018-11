Nyhende

Redaktøren i Firda Tidend vil stoppe vidare planlegging av E39 gjennom indre Nordfjord og heller byggje E39 langs midtre, med bru Lote Anda og bru over Voldsfjorden. Grunngjeving: E39 mellom Byrkjelo og Grodås, slik prosjektet vart presentert av Statens vegvesen førre veke, vert alt for kostbart. Så kostbart at han har gitt leiarartikkelen sin fredag tittelen «Skandalen er komplett».

I leiaren skriv redaktøren blant anna at «det er på tide å stikke fingeren i jorda, innsjå at vidare planlegging av E39 gjennom indre Nordfjord ikkje er verd å bruke meir pengar på, og byggje brua der ho burde ha vore planlagt heile tida: Mellom Anda og Lote…»

Det er ikkje vanskeleg å vere samd med redaktøren i Firda Tidend at det er kostbart å byggje veg. På folkemøtet i Hornindal førre veke opplyste vegvesenet at Byrkjelo-Grodås er prisa til mellom 8,6 og 14,3 milliardar kroner. I same møte vart det understreka og dokumentert med tal at prosjektet har svært stor samfunnsnytte. Sagt med andre ord: Trass i høge investeringar, er samfunnsnytten endå større.

Redaktøren i Firda Tidend gjer eit stort poeng av at prisen på Byrkjelo-Grodås er blitt betydeleg høgare enn han var i dei dokumenta som låg til grunn for val av trasé. Poenget er viktig og gir god grunn til å sjå over kva som eventuelt kan gjerast rimelegare. Men i motsetjing til vår redaktør-kollega, trur vi at eit reknestykke for midtre linje ville vise tilsvarande prisauke. Fordi vi her snakkar om to fjordkryssingar og ikkje ein. Og fordi det ikkje held å byggje bruer åleine. På kvar side av bruene skal det byggjast vegar og tunnelar, dels i krevjande terreng det vil vere kostbart å byggje i.

Det er overraskande og respektlaust at redaktøren i Firda Tidend, fire år etter at avgjerda vart teken, gjer forsøk på omkamp om E39. Kommunedelplanen som no vert sendt ut på høyring, er resultat av eit tett samarbeid mellom Statens vegvesen og kommunane Gloppen, Stryn og Hornindal.

Kampen om E39-trasé gjekk varm fram til avgjerda i 2014. Vi treng ikkje fleire slike kampar. Og slett ikkje omkamp.No må innsatsen handle om å få prosjektet Byrkjelo-Grodås i posisjon til løyving, slik at vegen kan byggjast og bli det bindeleddet som og skapar ein ny og betydeleg større bu- og arbeidsregion. Ikkje minst for Gloppen.

Bengt Flaten

ansvarleg redaktør