Stort oppmøte på anbodssynfaring

Nyhende

Statens vegvesen er godt i gang med planlegginga av to store vegprosjekt i Stryn, med ny tunnel på fv 698 ved Blakset og skredsikring av fv 722 mellom Veslebygda og Flo. Førre veke var det anbodssynfaring på dei to prosjekta.

Representantar frå til saman 28 leverandørar, entreprenør- og konsulentfirma møtte til anbodssynfaring på dei to tunnelprosjekta i Stryn. Dei to prosjekta, fv 698 Blaksettunnelen og fv 722 Flotunnelen, er samla i ei felles kontrakt.

Stor interesse

– Anleggssynfaring er ein del av utlysingsprosessen, og er ei moglegheit for dei som er interesserte i oppdraget til å sjå dei framtidige anleggsområda i lag med prosjektleiinga i Statens vegvesen. Denne felles synfaringa er ein god arena for å avklare det som måtte vere uklart i tilbodsdokumenta, og få fram utfordrande punkt ved prosjekta, skriv Statens vegvesen.

Synfaringa starta i formannskapssalen på kulturhuset i Stryn, før dei deltakarane som ønskte det kunne bli med på busstur, skriv vegvesenet på si heimeside.

Totalentreprise

Dei to prosjekta er lyst ut som ei kontrakt i ei totalentreprise, og i denne inngår det at entreprenør har ansvaret for både prosjektering og utføring. Anleggsstart er sett til forsommaren 2019.

– Vi har valt totalentreprise fordi vi meiner det vil gje større spelerom for entreprenøren til å disponere sine mannskap og maskiner på mest mogleg effektiv måte, samtidig som det er meir rasjonelt, også økonomisk. Vi trur også at ei større kontrakt er meir attraktivt å rekne på enn to mindre, slik at vi kan få betre konkurranse om jobben, uttalte prosjektleiar i Statens vegvesen, Øystein Tytingvåg i vår.

Fakta om prosjektet

Fv. 698 Blaksettunnelen:

– Ny tunnel skal erstatte to gamle tunnelar (Blakset 1 og Blakset 2)

– Den nye Blaksettunnelen blir 1.190 meter

Fv 722 mellom Veslebygda og Flo:

– Ny bru over Fureelva

– Tunnel som skal erstatte rasfarleg veg i Flostranda

– Flotunnelen blir 3.850 meter