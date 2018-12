K.A. Aurstad er konkurs

Nyhende

(Sunnmørsposten): Søre Sunnmøre tingrett har opna konkurs i K.A. Aurstad, etter oppbod frå selskapet sjølv. Selskapet som har over 200 tilsette omsette for 390 millionar kroner i 2017 og over ein halv milliard året før.

Advokat Håvard Wiker i Oslo er oppnemd som bustyrar etter konkursen. Han stadfestar at selskapet er konkurs, men kan ikkje seie så mykje meir.

- Eg kan ikkje svare på noko enno, sidan eg berre har hatt papira i hende i ein time. Eg er framleis i Oslo, men på veg oppover til Ørsta no, seier Wiker til Sunnmørsposten.

K.A. Aurstad har slite og hadde i fjor eit underskot på 28,2 millionar kroner. Selskapet har hatt store tap på eit prosjekt på E6 i Sør-Trøndelag. Det pregar årsresultatet for 2017.

212 tilsette ramma

I ei pressemelding frå selskapet torsdag går det fram at 212 tilsette er ramma av konkursen. Vidare heiter det følgjande:

- Det er med tungt hjarte at styret i bedrifta måtte konkludere med at det ikkje var nokon annan utveg enn å melde oppbod. Det har over ei tid vore gjennomført eit omfattande arbeid for å finne ei løysing på dei utfordringane selskapet har hatt. Kostnadskutt, effektivisering og reforhandling av inngåtte kontraktar har ikkje vore tilstrekkelig for å få positive resultat i selskapet.

- Selskapet har også arbeidd med innleigd kapasitet og ekspertise og fått utarbeida ein restrukutreringsplan, men trass iherdig innsats har det ikkje lukkast å få på plass tilstrekkeleg finansiering til å gjennomføre denne planen.

Ørsta-ordføraren om konkursen: - Forferdeleg og dramatisk

Stein Aam (Sp) seier han er uroleg for arbeidstakarane. Trur likevel ein kan kome fram til gode løysingar for dei.

Store tap knytt til eitt stort vegprosjekt

Hovedårsaka til dei økonomiske problema blir oppgitt til at K.A. Aurstad i 2017 vart påført betydelege tap knytt til eitt stort vegprosjekt.

- Utviklinga i prosjektet har dessverre ikkje vore positiv, noko som har påført oss ytterligare store tap utover i 2018. I prosjektet har K.A. Aurstad vore underentreprenør. Prosjektet har sidan oppstart september 2017 vore svært krevjande. Hovudentreprenør har etter K.A. Aurstads oppfatning, i strid med avtaleverket, utarbeida og så langt gjennomført ein plan for arbeidet der K A Aurstads arbeid har vore gitt liten prioritet. Dette har medført at K.A. Aurstad har blitt tvungen til å arbeide svært uhensiktsmessig, og såleis blitt påført store økonomiske tap. Hovudentreprenør har bestridt økonomisk ansvar for dette. Pr. dato har K A Aurstad hatt eit direkte tap på dette prosjektet på over 80 mill, samstundes som prosjektet også har tatt mykje av selskapets administrative ressursar som skulle vert nytta til andre arbeidsoppgåver, heiter det i meldinga, som er signert adm.dir. Jo Stian Tverberg og styreleiar Kjell Arne Aurstad.

Ifølgje entreprenørens eigne nettsider har K.A. Aurstad følgjande aktive prosjekt:

E39 Rotsethorntunnelen Statens Vegvesen K.A. Aurstad AS, BKK Enotek AS, Norsk Bergsikring AS 32 mill. 2019 Dam Strandevatn E-CO Energi AS K.A. Aurstad AS 75,3 mill. 2019 Skredsikring Vallabøen Ørsta Kommune K.A. Aurstad AS 22 mill. 2018 Svendsengarden Ørsta Kommune K.A.Aurstad AS 6 mill. 2018 FV 659 Nordøyvegen K2 Statens Vegvesen K.A. Aurstad AS 20,9 mill. 2018 E6 Soknedal Statens Vegvesen AF Gruppen 312,3 mill. 2020 Fv 17 Lia Fjell - Olvikvatn Statens Vegvesen PNC Norge AS 74,5 mill. 2019 Store Lungegårdsvann Bybanen Utbygging NCC 18 mill. 2017 Håmyrane Sambindingsveg Volda Kommune K.A. Aurstad AS 10,8 mill. 2018 Botnavegen Volda Kommune K.A. Aurstad AS 14,7 mill. 2018 Fjordsti Sogndal sentrum Sogndal, Sogndal 6856 Sogndal kommune K.A. Aurstad AS ca 16,3 mill. 2018 Hustomter Klepp Kleppevegen, Volda 6100 Privat K.A. Aurstad AS 2,7 mill. 2017 Lerumtomta Sogndal, Sogndal 6856 Veidekke AS K.A. Aurstad AS ca. 2,4 mill. 2017 Ulvahaugen Øvre Sogndal, Sogndal 6856 Åsen & Øvrelid AS K.A. Aurstad AS ca 5,4 mill. 2017 Håmyrane Bustadfelt Raudmyrvegen, 6100 Volda Din Bolig AS K.A. Aurstad AS ca 55 mill. 2018 Sunnfjord Næringspark Moskog, Førde 6800 Førde Kommune K.A. Aurstad AS ca. 36 mill. 2017 Bjørdal industri Torvmyrane , Hovdebygda 6160 Bjørdal Industri K.A. Aurstad AS 2 mill mill. 2016 Melsgjerdet næringsområde Dalevegen, Ørsta 6150 Ørsta kommune K.A. Aurstad AS 26,8 mill. 2017 E39 Ekset gang- og sykkelveg Moskogvegen, Volda 6100 Statens Vegvesen K.A. Aurstad AS 22,5 mill. 2017 Dammer Breisete Sogndal kommune K.A. Aurstad AS ca. 9,5 mill. 2017 E39 Svegatjønn - Rådal Rådal, Hordaland Statens Vegvesen Implenia Norge AS 125 mill. 2018 rv. 5 Loftesnesbrui Loftesnes bru, Sogn og Fjordane 6856 Statens Vegvesen Aurstad/ Porr 319 mill. 2018

Denne saka vart først publisert av Sunnmørsposten