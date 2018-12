Stokkeland stiller til kommunevalet i Volda

Nyhende

Volda SV arrangerte sist veke ope møte i Honndalshallen og kunne røpe at både Hornindal og Bjørke vert godt representerte høgt oppe på listeframlegget til kommunevalet.

– Vi er svært glade for at Jan Erik Stokkeland og Cecilie Rørstad har takka ja til å representere Volda SV i kommunepolitikken dei neste fire åra. Vi skal ha nominasjonsmøte i januar, så den endelege lista vert ikkje vedteken før då. Det seier lokallagsleiar i SV, Ingrid Opedal, i ei pressemelding.

Ordførar i Hornindal, Stig Olav Lødemel (H), deltok også på møtet og rosa initiativet frå SV og understreka kor viktig det er for lokaldemokratiet at veljarane har fleire parti å stemme på. Det kom også fram at Grendautvala vil få ei viktig rolle som rådsorgan, men også her krevst det engasjement frå innbyggarane.

Betre kollektivtilbod, beredskap og velferdstenester var mellom det som vart diskutert på møtet. Også vidaregåande skule var tema, og her vart det opplyst at dei to fylkeskommunane forhandlar om å gje ungdom frå Hornindal og Bjørke høve til å velje den skulen dei ynskjer.