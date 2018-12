Forlet lang rekke interkommunale samarbeid

Nyhende

I sist møte i Fellesnemnda for nye Volda orienterte Hornindal-rådmann Ann Kristin Langeland om arbeidet med å seie opp interkommunale avtalar som Hornindal kommune er ein del av i dag. Desse oppseiingane vil gjelde frå 01.01.2020.

Det er ikkje mindre enn 13 ulike interkommunale samarbeid som no vert avslutta, som følgje av at Hornindal vert del av Volda kommune. Langeland tilrår derimot å halde fram medlemskapet i LVK (Landssamanslutninga av vasskraftkommunar) som nye Volda tek over, og at ein beheld medlemskapen i Visit Nordjord der nye Volda overtek aksjane som Hornindal eig i dag.

Øvrige avtalar vil verte oppsagde fortløpande:

- Nordfjordrådet

- NoMil

- Nordfjord IUA (interkommunalt utval akutt forureining)

- Kommunerevisjonen Nordfjord og SEKOM

- Nordfjordnett (men ein ønskjer å behalde eigarskapen i Nordfjordfiberen)

- Alarmsentralen i Sogn og Fjordane

- Krisesenteret i Sogn og Fjordane

- Overgrepsmottaket i Sogn og Fjordane

- SMISO, Legevakt/legevaktformidling

- KAD (Kommunal akutt døgneining)

- Kreftkoordinator

- Ambulant team

- Førebyggjande brannvern.