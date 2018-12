Nyhende

Ein utanlandsk bilførar i 50-åra vart fråteken førarkortet, mistenkt for promillekøyring, under ein ruskontroll utført av UP onsdag kveld.

Kontrollen vart gjennomført på rv 15 i Markane og totalt vart 34 bilførarr kontrollerte, opplyser UP til Fjordingen.