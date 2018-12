Austefjordingane vil ikkje sende ungane til Hornindal

Nyhende

Møre-Nytt: Folk i Austefjord vil tilhøyre Stor-Øyra skulekrins, ikkje Grodås. Det er i strid med intensjonsavtalen mellom Volda og Hornindal.

Spørsmålet om krinsgrenser for den framtidige Volda-Hornindal kommune stod på dagsorden i Volda kommunestyre torsdag.

Fellesnemnda skal avgjere dette, men kommunestyret skal vere høyringsinstans. Saka vart utsett, men i debatten kom det fram at det er stor skepsis i Austefjorden mot å bli ein del av Grodås-krinsen i noverande Hornindal, slik det er forslag om.

Skepsisen vart målbere av Odd Harald Sundal, som er ein leiande Senterpartipolitikar.

– Bygdefolket har alt valt. Ungdomsskuleelevane frå Austefjord har byrja i Volda. Og barneskulen tilhøyrer Stor-Øyra krins frå før. Det mest praktiske er å høyre til der ein er i dag. Det handlar om å få kvardagen til å gå i hop, og ungane deltek også i andre aktivitetar i Volda, seier Sundal.

Problemet er at intensjonsavtalen om kommunesmanslåing seier at Austefjorden skal inn i same skulekrins som Grodås. Foreldra til skuleborn på Bjørke har gått ut frå det, og ønskjer å tilhøyre den nye "indre" skulekrinsen i Volda.

– Eg ser det i ettertid at det ikkje er alt som er praktisk innretta av det som står i intensjonsavtalen. Det står også at den nye kommunen skal innrettast slik at det vert enklast for alle innbyggjarar, og det er det dette handlar om, seier Odd Harald Sundal, som sit i Fellesnemnda for Nye Volda.

Ordførar Stig Olav Lødemel frå Hornindsal er leiar i Fellesnemnda. På eit folkemøte i Austefjord om kommunesmanslåinga gjorde han det klart at han ikkje ønskjer å endre på dette punktet i avtalen.

Odd Harald Sundal er budd på at det kan bli diskusjon om temaet.

- Men eg trur dei i Hornindal vil forstå oss, seier Sundal.

Denne saka vart først publisert av Møre-Nytt