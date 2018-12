Nyhende

Då er sesongen i gang ved Hornindal Skisenter, takka vere snøproduksjon sidan tysdag.

– Det er produsert over 3.000 kubikkmeter snø, eller tilsvarande over 300 lastebillass. Trekket er ope med to nedfartar frå mast 7 og ein barnebakke frå mast 3, og det har vore godt besøk, seier styreleiar Amund Sverre Tomasgard.