Solid stafettinnsats

Nyhende

Tarjei Bø gjorde ein solid innsats då det norske laget, utan verdscupleiar Johannes, tok 2. plassen i dagens verdscupstafett i skiskyting.

Lars Helge Birkeland veksla som nummer tre etter å ha skote fullt hus på begge skytingar, medan Henrik L'abbee-Lund måtte til med totalt fire ekstraskot på andre etappe. Dermed var Norge på 8. plass, vel 26 sekund bak teten då Tarjei Bø vart send ut på si etappe.

Tarjei heldt stor fart i sporet og skaut fullt hus på første skyting. Farten var framleis stor, og inn til andre skyting var han berre 10 sekund bak leiande Windisch frå Italia. I ståande skyting vart det to bom på Tarjei, som gjekk ut på fjerde plass - 19 sekund bak Sverige, som no hadde overteke leiinga etter feilfri skyting.

- Det vart jaging frå start. Eg hadde gått veldig hardt så eg merka risting i beina på ståande, sa Tarjei til NRK etter si etappe, og la til at han ikkje angra på at han gjekk så hardt. - Eg gjekk for å vinne dette, sa han, og meinte det var godt å ha gått såpass raskt då han måtte bruke to ekstraskot på andre skyting.

Vetle Sjåstad Christiansen gjekk Norge opp til 3. plass i løpet av første runde, og beheldt denne plasseringa ut frå 1. skyting, trass i ein bom.

Svenske Sebastian Samuelsson skaut fullt og auka leiinga, medan Italia gjekk ut på 2. plass. På siste skyting vart det feilfritt på Christiansen, medan Samuelsson måtte til med to ekstraskot. Dermed låg det an til ei uhyre spennande sisterunde, i det Sverige gjekk ut 4,7 sekund framfor Norge. Men svensken heldt unna, og det svenske laget gjorde som dei gjorde under OL: Tok sigeren. 3,6 sekund skilde Sverige og Norge i mål.