Nyhende

Johannes Thingnes Bø står over dagens skiskyttarstafett. Verdscupleiaren gjer i følgje NRK dette for å spare krefter og ikkje brenne for mykje krut i starten av sesongen.

Tarjei Bø er klar for tredjeetappa på stafetten. På det norske laget går elles Lars Helge Birkeland første etappe, Henrik L'abee-Lund andre etappe og Vetle Sjåstad Christiansen, som i går tok sin første pallplass i verdscupen, går ankeretappa.