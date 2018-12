Pengestønad til å stille eigne lister til bispedømevalet

Nyhende

I alle sokn og bispedøme blir det minst ei liste til valet, sett saman av nominasjonskomitéar. Men det er også mogeleg for andre å stille lister.

Og det nye i år er altså at grupper som ønskjer å stille eigne lister til bispedømerådsvalet, kan søkje om økonomisk stønad. Fristen for dette er 2. januar, opplyser Jens Zeuthen Meyer, seniorrådgjevar for informasjon og kyrkjeleg forvaltning ved Bjørgvin bispedømekontor.

Berre èi liste

Ved bispedømerådsvalet i Bjørgvin i 2015 var det berre ei liste. Kandidatane på denne lista representerte til dels ulike kyrkjepolitiske syn og veljarane kunne krysse av for dei kandidatane dei helst ville ha inn. Dersom det ved valet i 2019 i tillegg til nominasjonskomiéen si liste blir lister frå nomineringsgrupper, vil kandidatane på desse listene stå bak det som blir presentert som lista sitt syn, slik ein er vande med frå andre politiske val. Nominasjonskomitéen si liste skal som tidlegare vere ei liste med ulike kandidatar som representerer ulike syn.

Må registrerast

For at ei nomineringsgruppe skal motta stønad, må den registrerast som ei nomineringsgruppe av Kyrkjerådet. Før det må nomineringsgruppa registrerast i Einingsregisteret og tildelast eit eige organisasjonsnummer.

Det er også krav om ei erklæring frå minst 300 personar med stemmerett ved val av leke medlemer til bispedømeråd og Kyrkjemøtet, om at dei ønskjer at gruppenamnet blir registrert, opplyser Meyer.

Også mogeleg utan stønad

Det er også mogeleg å stille lister til bispedømerådsvalet utan å søkje om stønad.

Listeforslag ved val av bispedømeråd og kyrkjemøtet skal innehalde minst 40 prosent kandidatar av kvart kjønn, minst 20 prosent kandidatar under 30 år og kandidatar frå minst tre prosti i bispedømet, heiter det i reglementet.