Bandkurs med Aleks Grey i Stryn

Nyhende

– Vi ynskjer å skape eit miljø for band her i Stryn, og vonar dette kan bli ein inspirerande pangstart for ungdomane, fortel kulturskulerektor Linda Gytri i ei pressemelding. Kurset blir halde i dei nye lokala til kulturskulen, i musikkbingen og i Heimskringla.

– Dagen startar med ein kort intro om korleis det er å spele i band. Deretter blir deltakarane delt inn i grupper som får kvart sitt øvingsrom. Dei fire medlemmane i Aleks Grey sitt band vil sirkulere mellom gruppene. Deltakarane kan gjerne ta med forslag til kva dei vil spele, anten på notar eller som innspelt materiale. Det kan også vere lurt å førebu seg på sitt instrument for å få mest mogleg ut av dagen. Aleks Grey tek også med seg nokre forslag til låtar, seier Gytri vidare. Dette er første gong BRAK og Stryn kulturskule samarbeider om bandkurs i Stryn.

– Vi gler oss til samarbeidet, og er spente på deltakinga, seier Elise Hessevik i BRAK.

Aleksander Raftevold frå Heggjabygda har utdanning frå Liverpool institute for performing arts (LIPA) og jobbar no som musikar og lærar på Follo folkehøgskule.