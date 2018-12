Fekk julegåve frå Ekornes

Nyhende

Nærmiljøa rundt fabrikkane på Vestlandet er viktige for dei tilsette i Ekornes, som i år gir julegåver til gode formål for tiande året på rad.

– Det har blitt ein fin tradisjon at Ekornes gir midlar direkte til lokalsamfunna der vi har fabrikkar, seier Helge Overå, representant for julegåvekomitéen i ei pressemelding.

Komitéen i år fekk inn totalt 36 forslag frå dei tilsette ved fabrikkane i Sykkylven og på Grodås. Alle tilsette kan sende inn forslag om kven som bør få ei julegåve, og det er eit krav at kandidatane må ha tilknyting til lokalmiljøet. Gåvetildelinga har i år ekstra fokus på frivilligheit, breidde, barn og ungdom.

Hornindal historielag får 35.000 til to nye informasjonstavler i sentrum. Desse skal vise Hornindalsvatnet si historie og betydninga det har hatt - både for folk i grendene rundt vatnet og for utviklinga av kommunen dei siste 150 åra.

Hornindal spelemannslag får 15.000 kroner til rekruttering, kursing og aktivitetar som gamaldans og bygdedans for folk i alle aldrar.