Vil busette 20 flyktningar i 2019

Nyhende

Stryn kommune har fått brev frå IMDI med oppmoding om å busette 20 flyktningar i 2019.

I rådmannen si vurdering skriv han at det vil vere behov for å vidareføre 60 % engasjement i 2019 for å kunne skape god integrering og oppfølging. Han har tilrådd at Stryn kommune seier ja til busetting av 20 flyktningar der familiegjenforeining kjem i tillegg.

Saka var oppe i årets siste kommunestyret tysdag. Det vart poengtert av ordførar Sven Flo (H) og Per Kjøllesdal (Sp) at fristen for å svare opp IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) er 15. februar.

Det vart samrøystes vedtatt å utsette handsaming av denne saka til januar.