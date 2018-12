- Vi står lengst i arbeid

Nyhende

Ny statistikk frå NAV fortel igjen om «sogn- og fjordingen» som står lengst i jobb i landet, og vi har i tillegg størst auke.

- I eit fylke med stor del sysselsette innan landbruk, fiske, industri og bygg- og anlegg, er det både motstraums og imponerande at vi toppar også denne statistikken, seier Tore Thorsnes, direktør for NAV Sogn og Fjordane, i ei pressemelding.

I ein situasjon med stor og veksande mangel på arbeidskraft, er dette godt nytt også på landsnivå. Då folketrygda vart innført i 1967, stod det 3.5 sysselsette bak kvar pensjonist eller uføretrygda. I dag er dette talet redusert til 2.3 og alle framskrivingar syner at dette vil falle ytterlegare. At vi står lenger i jobb år for år, er svært viktig for berekrafta i samfunnsøkonomien.

På landsnivå ser vi at betre helse, lenger levealder, høgare utdanningsnivå og fleksibel pensjonsordning er ei god forklaring på utviklinga. Dette gjeld også for Sogn og Fjordane, men at vi ligg på topp er ikkje så lett å forklare. Det er ein klar samanheng mellom høgt utdanningsnivå og høg del sysselsette innan avansert tenesteyting/ frie yrke og kor lenge ein står i jobb. Vi har ikkje mange sysselsette i dess næringane. Ut frå næringsstruktur og utdanningsnivå, har fylket eit monaleg handikapp i denne «konkurransen».

– Vedvarande mangel på arbeidskraft er nok ein viktig faktor som gjer at bedriftene ønskjer å behalde gode arbeidstakarar lengst mogleg og er flinke til å leggje til rette, seier Thorsnes.

Denne statistikken er ein del av eit bilete på Sogn og Fjordane, der vi også scorar godt innan arbeidslivsstatistikken på alle område. Høg yrkesdeltaking, lågt sjukefråvær og relativt færre på uføretrygd.

– Er det slik at dette også er knytt til kultur, haldningar og genar hjå «sogn- og fjordingen», undrar Thorsnes, som sjølv bidreg til dei gode tala.