Johannes fekk selskap av storebror på pallen

Nyhende

Johannes gjekk ut med eit forspang på 21 sekundar ned til russaren Loginov på dagens jaktstart. Storebor Tarjei på 8. plass, 1.09 min bak.

Men særs god skyting av Tarjei, med fullt hus på dei tre første seriane, medan Johannes pådrog seg ein bom på første og to bom på tredje skyting, gjorde at dei to brørne gjekk ilag inn til siste standplassbesøk. Der pådrog begge seg ein strafferunde, og ut i den siste sløyfa leia Johannes med eit par sekund på storebroren og med Loginov hakk i hæl.

Eit stykke ut på den siste runden gjekk russaren forrykande, stakk frå Tarjei og kom seg i rygg på Johannes. Men Bø hadde mest sprut i beina på den siste kilometeren og kunne skli inn på stadion med eit forsprang på 30 meter.

Tarjei klarte også å halde unna for dei andre løparane og sikra med det sesongens første pallplass.