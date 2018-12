Vidarefører samarbeid med NAV

Nyhende

Prosjektleiar i NAV, Silje-Katrin Opheim orienterte formannskapet førre veke om at sysselsettingsprosjektet var ute av budsjettet. Ho orienterte m.a. om kva oppgåver som blir utført i kommunen grunna dette prosjektet som kan vise til svært gode resultat.

Om kommunen vil vidareføre ordninga i samarbeid med NAV Stryn, måtte kommunen legge nye 240.000 kroner inn i budsjettet. Under handsaminga tysdag tok både Per Kjøllesdal (Sp), Jan Træen (Ap) og Aud Løvlid (H) til orde for at dette måtte inn.

Silje Åsnes Skarstein (Sp) kom med endringsframlegg med skriftleg tillegg:

– Det vert løyvt 240.000 kr til vidareføring av prosjektet i 2019. Det vert utført vurderingar i løpet av våren 2019 om Stryn kommune kan opprette ei stilling for å få dette tiltaket vidareført på ein måte som medfører meir kontinuitet.

Framlegget vart samrøystes vedtatt.