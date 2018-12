Jubel-jul for Johannes

Nyhende

Fullt hus på både Tarjei og Johannes på dei første to skytingane førte Bø-brørne tidleg i leiinga på fellesstarten i tjekkiske Nove Mesto. Inn til den tredje skytinga hadde dei opparbeidd seg ei leiing på over 20 sekundar og det låg an til jubel-jul for begge Bø-arane.

Men på den første ståande serien vart det ein mini-sprekk på storebror Tarjei. Med to bom og nytt fullt hus på Johannes var sistnemnde i suveren leiing inn til siste skyting. Tarjei på fjerdeplass i godt selskap med fleire løparar, omlag minuttet bak.

På den siste serien varta Johannes opp med skyting ein verdscupleiar verdig. Tjue treff er imponerande! Han gjekk i mål 46 sekund føre franskmannen Fillon Maillet.

Medan guletrøya forsvann ut frå stadion stod Tarjei og opplevde total-kollaps på standplass. Med fire bom rasa han langt nedover lista og enda til slutt på ein 16. plass. Kanskje pressa 30-åringen litt for hardt i løypa inn til siste standplassbesøket. Uansett lovande langrennstakter på storebror.

Johannes vann med dette alle tre renna i Tjekkia og har vunne seks av åtte mulege før jul denne sesongen.

- Å få til trippel her er utruleg rått! Eg trur det er beste løpet nokon gong. Guletrøya, trøkk og vanskelege forhold også i dag, men får med meg Tarjei og har masse energi, stråla Johannes etter løpet til NRK.