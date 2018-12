Kvar dag er nokon opp og slær på lysa

Nyhende

Den høgreiste grana vart truleg planta av Anders Ellingson Mykløen rundt 1890. Nokon meiner at den kan ha vore planta av far hans, Elling, nokre år tidlegare. Det er fortalt at Sigurd, son til Anders, fridde til Gyda frå Brynestad, under treet. Fleire av etterkomarane deira var samla ved grana i sommar. Då vart eit nytt grantre planta i nærleiken.

Ideen om å få lys på grana kom då Indrebøfamilien var samla like før jul i 1999. Dette måtte vere ein minnerik måte å feire tusenårsskifte på, meinte dei. Veslejulafta vart ideen sett ut i livet. Eit bensinaggregat og ei lenke med 40 lyspærer vert bore opp dei 400 høgdemeterane til fjells. Det over 100 år gamle grantreet var blitt eit landemerke som kvar kveld gjennom heile jule- og nyttårshelga lyste opp. Det har blitt ein tradisjon.Siste søndag før jul vert utstyr og bensin bore opp, og kvar kveld frå veslejulafta til 1. nyttårsdag går vi opp, på omgong og fyller på litt bensin og starter opp. Rune Rustøen og Jan Høgalmen organiserer og fordeler vaktene. Til og med då Dagmar herja, og mørkla heile bygda, lyste juletreet.

– Eit fellesprosjekt i bygda som mange har glede av å vere med på, og som alle gleder seg over, seier Jon Olav Kvamme.