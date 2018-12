Inviterer til romjulstreff i Loen

Nyhende

Mange store bedrifter i Stryn og Hornindal er representerte når studentar og utflytte stryningar og honndøler vert inviterte til romjulstreff i Loen 4. juledag. Stryn Næringshage, Stryn Næringssamskipnad og Stryn kommune arrangerer juletreffet for næringsliv, innbyggjarar, studentar og utflytta stryningar og honndøler.

– Her set vi fokus på om vi er godt nok rusta med omsyn til digital kompetanse. Det blir viktig å vere i forkant av utviklinga og på den måten vere rusta for det som kjem, seier Knut-Henning Hjellbakk og Torstein Tvinnereim som er to av arrangørane.

På treffet kjem fleire bedriftsleiarar og fortel om sine behov, og det vert innlegg frå stryningar med spesiell kompetanse innan IKT. Det vert lagt opp til gruppearbeid for å finne løysingar. Målet er å avdekke behov og få til kopling mellom studentar/utflyttarar og bedriftene.