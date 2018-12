Nye anlegg i handlingsplanen

Nyhende

Handlingsplanen for 2019 i Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er vedteken av kommunestyret i Hornindal. For å kunne søkje om spelemidlar må anlegget vere med her.

I kategorien nærmiljøanlegg er klatrepark i sentrum prioritert øvst. Opprusting Postvegen steg 1 og 2 er nye anlegg teke inn på 2. og 3. plass på lista og opprusting badestrand og molo ved Groparken er teke inn på 5. plass. På 4. plass er sandvolleyballbane, gamle prestegarden.

Prosjekta på prioriteringslista over ordinære anlegg manglar idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning. Dei kan difor ikkje søkje om spelemidlar. På uprioritert liste har ein teke inn prosjektpark, langrennscross, skitrekk og påbygg varmestove ved skisenteret. Dagsturhytta er på friluft-tiltakslista.