To kvinner omkom i trafikkulukke

Nyhende

To kvinner omkom i ei trafikkulukke på rv 15 i Eid torsdag kveld. Det stadfestar lensmann Tormod Hvattum overfor Fjordingen.

Ulukka skjedde i krysset der vegen til Kjølsdalen går av frå riksveg 15 og vart varsla kl 20.21.

- Kvinnene som begge er vaksne gjekk tur saman på gangvegen då ein bil køyrde av vegen, over grøfta som utgjer skillet mellom vegen og gangvegen og trefte dei to. Det vart forsøkt gjenoppliving på staden, men utan at redningsmannskapet lukkast. Begge er erklært omkomne av legen på staden, opplyser Hvattum. Politiet meiner å vite identiteten til dei omkomne og jobbar med å varsle pårørande.

Sjøføren som køyrde bilen er i 50-åra og er lettare skadd. Vedkomande er teken hand om av helsepersonell og vil rutinemessig bli sjekka for påvirking. Politiet vil vurdere om føraren er i stand til å la seg avhøyre i kveld.

- Det er plussgrader, lett regn og svart asfalt der ulukka skjedde. Vi veit ikkje noko meir om korleis dette kan ha skjedd. Statens vegvesen sin ulukkeskommisjon er på staden og politiet sin kriminalteknikkar er på veg frå Førde, opplyser lensmann Tormod Hvattum torsdag kveld.

Det oppstod lange køar på begge sider av ulukkesstaden torsdag kveld. Det er uvisst kor lenge rv 15 vert stengd, men Statens vegvesen opplyser på sine nettsider at det er lokal omkøyring.