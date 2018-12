Fylkesvåpen-prosessen held fram

Nyhende

Prosessen med fylkesvåpen for Vestland fylkeskommune held fram. Etter ein runde med innsending av forslag, framrøysting av folkefavoritt, designkonkurranse, vurdering og tilråding frå fagjury vart fire framlegg til fylkesvåpen lagt fram 19. desember. Eitt forslag til vart tilrådd, medan to vart skildra som godt eigna, og eitt som eigna av fagjuryen. Folket sin favoritt var ikkje med blant desse. Fellesnemnda har no vedteke å bruke meir tid på å finne fylkesvåpen til det nye fylket. Politikarane ønskjer at det blir arbeidd vidare med framlegga frå fagjuryen og at folkefavoritten blir med vidare. I tillegg vil dei ha utkast med utgangspunkt i felles, historiske referansepunkt, i tillegg til flora, fauna og landskapsmotiv, som er grunnmotiva i dei fire utvalde alternativa. Planen

at fellesnemnda gjer vedtak om fylkesvåpen i løpet av våren 2019, før det skal vedtakast i begge fylkestinga.