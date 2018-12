PST etterforskar hackarangrep mot fylkesmenn

Nyhende

I ei kortfatta kunngjering på Twitter torsdag skriv Politiets sikkerheitsteneste at dei sidan november har etterforska dataangrep mot fleire fylkesmannsembete.

– PST har av omsyn til etterforskinga ingen ytterlegare kommentarar til saka på noverande tidspunkt, skriv PST.

Etter det NTB erfarer, starta etterforskinga allereie tidleg i haust, men ei formell etterforsking vart først opna i november. Kva for interesser som har vore trua, er ikkje beskrive.

Fylkesmannen i Hedmark er blant embeta som har opplevd uvanlege hendingar i datatrafikken. Fylkesmennene forvaltar mange oppgåver mellom staten og kommunane, og dei forvaltar store datamengder, både når det gjeld konkrete personopplysningar og beredskap og sikkerheitsberedskap. I samråd med blant andre Norsk tryggingsstyresmakt (NSM) blir datasystema overvaka og haldne sikre.

– Det har vore angrep mot Fylkesmannen i Hedmark, men eg kan ikkje seie så mykje meir om det. Dette har blitt handtert vidare av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, seier informasjonssjef Erik Haugen hos Fylkesmannen i Hedmark til NTB.

Fleire fylkesmenn NRK har snakka med, avviser at dei har vore gjenstand for noko angrep. I Sogn og Fjordane opplyser fungerande fylkesmann Gunnar Hæreid at han ikkje kan kommentere saka på noverande tidspunkt. Det same svarer fylkesmann Lars Sponheim i Hordaland og fylkesmannen i Nordland. Alle tre viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

