Nyhende

UKM for Stryn og Hornindal er laurdag 9. februar i Stryn kulturhus. Komiteen er i gong med planlegginga, og ønskjer ungdom med i komiteen og til å hjelpe til under pangstart og sjølve arrangementet.

- Å vere med før og under slike arrangement er god læring og veldig moro. UKM for Stryn og Hornindal har alltid hatt god deltaking, og det er ønskjeleg at ungdom også skal vere med «bak scena», oppfordrar ungdomsrådet.