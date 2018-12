Så mange vart skadde i fjor

Nyhende

Fyrverkeri er kvart år årsak til alvorleg personskade.

Nyttårsaftan i fjor vart det registrert 56 uhell og 43 personskadar i samband med fyrverkeri. 10 av dei skadde var under 18 år.

Dei alvorlegaste augeskadane kom i samband med bruk av effektbatteri, som i to tilfelle gjekk av eller eksploderte i same augneblinken som lunta vart tent.

– I samband med nyttårsfeiringa i fjor vart det innrapportert ni augeskadar ved sjukehus i landet. Tre av desse var alvorlege og èin måtte fjerne auget. Ingen av dei skadde brukte beskyttelsesbriller. Beskyttelsesbriller kan i praksis redde synet ditt viss uhellet er ute, seier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgjevar i Tryg Forsikring, i ei pressemelding.

Tala og oppsummeringa frå nyttårsfeiringa i fjor er innhenta av Tryg frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap, DSB.

– Det er betenkeleg at så mange av dei som fekk personskade i fjor var under 18 år. Dette til trass for at det er 18 års aldersgrense for kjøp og bruk av fyrverkeri, seier han.

Alkohol og fyrverkeri er farleg cocktail

Av den vidare oppsummeringa går det fram at ein gut vart skadd av stjerneskot, ein annan vart treft av eit "grisehyl" som spratt opp i auget, medan ein tredje gut plukka opp fyrverkeri frå bakken som så eksploderte.

Tidlegare undersøkingar tyder på at dei fleste personskadane skjer i det folk tenner på fyrverkeri i alkoholpåverka tilstand.

– Kombinasjonen av alkohol og fyrverkeri er ein livsfarleg cocktail. Kvart einaste år ser vi eit hopp i skadestatistikken ved årsskiftet, særleg ved brann- og personskadar. Vi ville fått langt færre fyrverkeriskadar på personar og eigedeler dersom folk var meir merksame på kor farleg fyrverkeri eigenleg når ein er rusa. Fyrer du opp monsterbatteriet ditt bør du vere edru, seier Brandeggen.

Delen skadde kvinner aukar

Det vart rapportert om minst 15 uhell med effektbatteri på nyttårsaftan i fjor. I løpet av dei siste fem åra er det til saman rapportert om flest uhell med fyrverkeri i Hordaland (45), Oslo (42) og Rogaland (30). Fylka med færrast uhell er Sogn og Fjordane, Trøndelag, Finnmark og Troms.

Det var i fjor 37 prosent kvinner som vart skadd. Delen kvinner som vert skadde er aukande. 23 prosent av dei skadde var under 18 år, medan delen skadde over 30 år er aukande.

– Sjølv om det er dystre tal opplever vi òg ei positiv utvikling i at mengd skadde er mindre enn for berre få år sidan. Fleire og fleire ser ut til å ta tryggleiken på alvor og nytter beskyttelsesbriller for å unngå å få fyrverkeri eller stjerneskot på avveie i auga, seier han.

Rydd opp restane med ein gong

Fyrverkeri er eksplosivar og sjølv små mengder er nok til å gje livsvarige skadar.

Det er forbode å overlate fyrverkeri til mindreårige.

– Hugs at det er dei vaksne sitt ansvar å sørgje for at barn og unge held trygg avstand under oppskyting av fyrverkeri. Og ikkje gløym å rydde. Mange barn finn restar av fyrverkeri første nyttårsdag. Husk difor å rydde opp etter deg viss du har skote opp fyrverkeri, slik at ingen skadar seg på det du har late ligge igjen, seier Brandeggen.

Slik får du ei tryggare nyttårsfeiring:

Ha nok beskyttelsesbriller til alle og sjå til at alle brukar dei.

Førebu fyrverkerioppskytinga i god tid medan det enno er lyst ute.

Les bruksanvisninga nøye før bruk.

Kontroller at fyrverkeriet ikkje er skadd.

Sørg for at fyrverkeriet ikkje kan velte.

Bøy deg aldri over tent fyrverkeri.

Ikkje tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikkje tenner ved første forsøk.

Hald god avstand frå oppskytinga.

Alkohol og fyrverkeri høyrer ikkje saman.

Kommunen kan innføre lokale avgjerder om bruk av fyrverkeri. Som regel er det forbode å bruka fyrverkeri på andre dagar enn nyttårssafta mellom kl. 18 og 02 .

Mange barn leitar etter restar av fyrverkeri første nyttårsdag. Husk difor å rydde opp etter deg viss du har skote opp fyrverkeri, slik at ingen kan skade seg på det i ettertid!