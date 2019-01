Nyhende

Mannen som er sikta for aktlaust bildrap etter trafikkulukka på rv 15 i Kjølsdalen i Eid i romjula erkjenner ikkje straffskuld. Det opplyser lensmann Tormod Hvattum i ei pressemelding onsdag. To kvinner som gjekk tur på gangvegen 3. juledag omkom på staden då ein bil køyrde av vegen, opp på gangvegen og trefte dei to kvinnene.

I pressemeldinga frå politiet heiter det:

Politiet har i dag gjennomført avhør av siktede i trafikkulykka i Kjølsdalen i Eid 27.12.18, hvor to omkom. Siktede møtte sammen med sin forsvarer Oscar Ihlebæk. Siktede har gitt en forklaring til politiet og han erkjenner ikke straffeskyld for forholdet som han er siktet for. Det kan bli aktuelt med flere avhør av siktede.

Politiet anser seg som ferdig med avhør av de vitnene som kom til stedet rett etter ulykka. For politiet er det ikke kjent at det var vitner til selve hendelsen. Politiet venter på svar fra de prøvene som er tatt av siktede. Vi har heller ikke mottatt rapporter fra de tekniske undersøkelsene som er foretatt.

Politiet ønsker i dag ikke å gi noen ytterligere opplysninger på hva som kom fram i avhøret. Det er oppnevnt bistandsadvokater til de etterlatte til begge de omkomne.