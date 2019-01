Nyttårshelsing frå Afrika

Nyhende

«Det snør. Himmelsk korrekturlakk over feilstavet sommer.»

Ah. Kjensla av vinter og julefred senkar seg. Anne Grete syng vidare.

«Jeg lener hodet helt tilbake, og får et iskyss på min munn»

Noko skurrar. Eg lener hovudet heilt tilbake, men får ikkje eit iskyss på min munn. Alt eg har rundt munnen er salte sveittedråpar som kjem rennande ned frå panna. Eg opnar auga, og tanken om vinter og jul forsvinn sporenstreks. 35 grader og steikande sol på bassengkanten. Stemmer, det er her eg er ja. Jul i Afrika.

Zimbabwe

Etter å ha runda av arbeidet for året i Malawi var det på sin plass å ta ein kort juleferie. Sidan Noreg er litt langt borte fall valet på nabolanda Zimbabwe og Zambia. Først gjekk turen til Zimbabwe, som nyleg har kasta sin mangeårige leiar Robert Mugabe og er prega av uro og økonomisk trøbbel. Høyres ut som ein høveleg stad å reise på juleferie.

På flyplassen hadde eg booka ein bil til å hente meg, men grunna eit (særs) forsinka fly står det ingen med plakat og ventar på meg. Heldigvis kjem det ein triveleg type bort og spør om eg treng skyss. Eg trassar alle råd om å ikkje setje meg i bil med framande og takkar ja. Snart susar eg og min nye venn, Tino, mot sentrum. Etter litt småprat finn eg ut at det kan vere lurt å spørje om han har tenkt å rane meg, kidnappe meg eller verre. Heldigvis seier han at han ikkje har planar om det. Flaks. For å vere på den trygge sida syner eg han eit bilete av mor, slik at han veit kven han eventuelt får trøbbel med om han køddar med minsteguten. Tino forstår at dette ikkje er ei han vil legge seg ut med, og eg er safe.

Jul i fengsel?

Etter å ha dusja i ein skikkeleg dusj for første gong på nokre månadar, og sove i ei utruleg mjuk seng, er eg klar til å utforske Harare. Sidan eg ikkje er kjend i hovudstaden i Zimbabwe er det greitt med ein guide, og eg ringer Tino. Ikkje lenge etter er han på plass og plukkar meg opp, og vi legg ut på eventyr. Sidan det er veldig vanskeleg å ta ut pengar eller betale med kort i Zimbabwe på grunn av den økonomiske situasjonen har eg teke med meg litt dollar, som eg vil veksle til lokal valuta. Tino kjenner ein fyr, seier han, og vi ruslar inn i eit smug på eit lokalt marked. Eg tek opp telefonen for å ta eit bilete, men Tino seier det kanskje ikkje er så lurt. Det er trass alt (i teorien) ulovleg å veksle på svartebørs, og straffbart med opp til 10 år i fengsel. «Då blir ikkje mor di happy,» seier Tino. Det har han nok rett i. Heldigvis blir det ingen trøbbel, og Zimbabwe syner seg frå si beste side med hyggelige folk og nydeleg landskap. Ei fin oppladning til jula, og vetle julafta går turen vidare til julefeiring.

Zambia

Første stopp er Victoria Falls, ein av dei mest kjende fossefalla i verda. Sjølv for ein randar som er vand med den spektakulære Tvinnefossen er Victoria Falls ei mektig oppleving. Ved fossen vert eg plukka opp av ei venninne frå Tromsø, Astrid. Ho skal feire jul i Livingstone, Zambia, saman med faren Tor Olav, kjæresten Nicolai og venninna Anna. Eg er så heldig å ha blitt invitert til å feire jul med dei og deira Zambiske vennar. Mottakinga er det ingenting å seie noko på, for då vi går gjennom porten til huset eg skal bu i vert eg møtt av 8 jenter som syng «Welcome uncle Tor» medan dei framfører ulike dansar med ein kroppsbeherskelse eg ikkje trur nokon nord for ekvator har.

Julafta

Korkje 24. eller 25. desember vert vanlegvis feira så stort i Zambia, men med besøk frå Norge har vertane våre funne ut at dei skal slå på stortromma og arrangere fest. Eg er vand med heimeslakta sau til julemiddag, så det var nesten som heime då eg vakna opp til nyslakta geit.

Skilnaden er litt større når det kom til tilberedning: Her skal det grillast! Storfamilien er invitert, samt fleire av naboane, og med stereoen på full guffe er det dansefest for rundt 50 mennesker på kvelden. Eit par timar straumbrot stoggar ikkje festen, sidan dei unge jentene tek på seg oppdraget med å synge medan vi ventar på straum. Nicolai og eg er ansvarlege for grillen, og snart får alle gjestane grilla geit og kylling.

Julenissen er ikkje ein type som pleier å rusle innom Zambia, men gåver på borna blir det likevel når mama Joyce kastar ut godteri til alle som vil ha. Sjølv om norsk jul er sakna er stemninga på topp fram til vi finn senga rundt klokka 6 om morgonen.

5-a-side

Ettet ein roleg første juledage der vi kom til hektene er vi klare for nye eventyr 26. desember. Vanlegvis er eg i Strynhallen og bidreg på juleturneringa til Hardbagg, og dei ulike femmannslaga på banene er alltid litt av eit syn. I år var planen å finne ein litt anna type femmannslag, og turen går til Chobe Game Reserve på safari for å sjå «The Big Five.» Dette er eit omgrep nytta om dei fem farlegaste dyra å jakte på i Afrika: løve, elefant, bøffel, nashorn og leopard.

Vi får beskjed om at dei ikkje har nashorn i denne parken, og at leopard er særs sjeldan å sjå, men vi håpar likevel på fire av fem.

Det startar godt. På ein båttur på elva møter vi omlag 100 elefantar på badetur, så vi kan trygt hake dei av på lista. Bøffelflokken heng like ved sidan av, og etter turen på elva er to i boks. Turen går vidare i bil. Guiden har det passande namnet Captain, og han styrer bilen med kyndig og roleg hand - heilt til han brått køyrer av vegen og svingar rundt eit tre. Vi skjønnar lite før vi kiker under greinene og ser ein løveflokk ein meter frå oss. Desse trur eg ikkje eingong mor kan hamla opp med, så vi er glade for at dei er i døsemodus. Når leoparden dropper stempelet som sjeldan rekk vi faktisk å sjå tre ulike før kvelden tek oss, dei to siste i ein nydeleg solnedgong. Safarien er komplett! Vi overnattar i bushen, og sjølv om

4. dags-fest?

Astrid droppar å gå på do i nattemørket fordi «det e to øye som stirre på mæ» var det likevel topp stemning.

Anne Grete syng vidare: «Alt går litt langsommere her på jorda når hele himmelen faller ned.»

Det er kanskje mangelen på snø som gjer at denne jula gjekk styggfort. Det kan òg vere ei rekke unike opplevingar. Vanskeleg å seie.

No sit eg her, ved bassengkanten i Livingstone i Zambia. Eg tenker på Fjerdedagsfesten eg går glipp av i Randabygda. Vi får vel prøve å tromme saman noko her i Zambia. Det skal ikkje stå på viljen i alle fall, sjølv om eg ikkje trur revykulturen står like sterkt her som heime. Og så tek eg med med meg Anna og Astrid til Malawi for å feire nyttår i meir kjende omgjevnadar for meg. I mellomtida sender vi (ekstremt) varme helsingar til Stryn frå Afrika.

Godt nyttår!