Fannemel klar for tredje Hoppveke-rennet

Nyhende

Anders Fannemel kom seg gjennom kvalifiseringa i Innsbruck torsdag og er klar for det tredje rennet i Hoppveka som vert avvikla fredag.

Men det var inga overbevisande hopping frå honndølen. Med 115 meter og 100,9 poeng vart Fannemel 35. best i kvalifiseringa. Til samanlikning var japanske Kobayashi best med 126,5 meter og 126,2 poeng. Johann Andre Forfang var tredje best i kvaliken med dagens lengste hopp på 127,5 meter.

I morgon skal Fannemel ut i heilnorsk duell mot Daniel Andre Tande som vart nummer 16 i kvaliken.