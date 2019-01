Fann 55 gram amfetamin i Stryn

Nyhende

– Kvinna som er i 20-åra hadde nyleg flytta til Stryn kommune då ho unnlet å møte til soning av ein dom på ni månader ubetinga fengsel, hovudsakleg for narkotikabrotsverk. Under pågriping fann vi brukarutstyr som gjorde at det vart sett i gang ransaking etter narkotika.

Politihunden Theo snuste fram 55 gram amfetamin og nokre tablettar, opplyser politibetjent Vidar Stavik til Fjordingen. Partiet med narkotika som var funne i kvinna sin bustad har ein salsverdi på om lag 50.000 kroner.

– Veldig greitt å få vekk frå Stryn, seier Stavik.