Langt unna NM-pallen for Fannemel

Nyhende

Anders Fannemel var aldri i nærleiken av pallplass då skihopparane var samla til NM storbakke i Granåsen tysdag kveld.

Norgesmeisteren i same bakkestorleik frå 2013 var i praksis hekta av etter eit førstehopp på 129 meter og 15 poeng opp til tredjeplass. Han låg på 9. plass etter første omgang.

I andre omgang hoppa Fannemel seg opp to plassar, trass at han slo av 4,5 meter. Han enda til slutt 43 poeng bak norgesmeister Andreas Stjernen, ca 38 poeng bak Johann Andre Forfang på sølvplass og ca 37 poeng bak Robert Johansson på bronseplass. Johansson hadde dagens to lengste hopp, begge på 141 meter, men eit fall i førstehoppet øydela for sigeren.

Trenar Alexander Stöckl kunne i intervju med NRK love plass til verdscuplaget frå førre helg, som betyr at Fannemel er med når laget reiser vidare til Polen og Zakopane.